НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 ноября, 14:10

МИД РФ: Москва строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны

Министерство иностранных дел России (МИД РФ) опубликовало заявление о предотвращении ядерной войны в мире, в котором напомнило, что Москва выступает за обеспечение стратегической стабильности в мире.

"При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно чётко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что применение ядерного оружия допускается Россией только в случае ответа на агрессию с использованием оружия массового уничтожения и угрозы существования государства. Москва напомнила, что первоочередной задачей является недопущение любого военного столкновения ядерных держав, даже несмотря на турбулентную ситуацию в мире на сегодняшний день. РФ исходит из актуальности действующих договорённостей и понимания в области сокращения и ограничения ядерных вооружений, снижения рисков и угрозы мирового конфликта.

"Призываем другие страны "ядерной пятёрки" на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооружённого конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям", — отмечается в сообщении.

Кроме того, РФ продолжит выступать за формирование более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности.

Зеленский призвал не бояться ядерной войны

Зеленский призвал не бояться ядерной войны

Ранее президент РФ Владимир Путин также заявил, что Россия не видит ни военного, ни политического смысла в ядерном ударе по Украине. По его словам, Москва неспроста обнародовала данные о готовящейся провокации с грязной бомбой.

Обложка ©

Getty Images / EyeEm / Modaser Said

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров