МИД РФ: Москва строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны

Министерство иностранных дел России (МИД РФ) опубликовало заявление о предотвращении ядерной войны в мире, в котором напомнило, что Москва выступает за обеспечение стратегической стабильности в мире.

"При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно чётко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что применение ядерного оружия допускается Россией только в случае ответа на агрессию с использованием оружия массового уничтожения и угрозы существования государства. Москва напомнила, что первоочередной задачей является недопущение любого военного столкновения ядерных держав, даже несмотря на турбулентную ситуацию в мире на сегодняшний день. РФ исходит из актуальности действующих договорённостей и понимания в области сокращения и ограничения ядерных вооружений, снижения рисков и угрозы мирового конфликта.

"Призываем другие страны "ядерной пятёрки" на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооружённого конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям", — отмечается в сообщении.

Кроме того, РФ продолжит выступать за формирование более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности.