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2 ноября, 14:01

Житель Ставрополя готовил теракт по заданию националистов с Украины и оборудовал тайник в лесу

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Ставропольском крае

В Ставропольском крае задержан местный житель, который готовил теракт и намеревался поджечь одно из административных зданий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

"УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность жителя города Ставрополя, причастного к приготовлению к совершению террористического акта на территории края", — говорится в заявлении управления.

Мужчина действовал по заданию представителей украинской националистической организации. Он успел изготовить самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к теракту".

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Как писал Лайф, ФСБ России сообщила о пресечённом теракте на железной дороге в Кабардино-Балкарии. В ходе оперативных мероприятий были обнаружены двое вооружённых злоумышленников, которые устанавливали взрывное устройство под железнодорожным полотном.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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