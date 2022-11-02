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Опубликовано 2 ноября 2022, 16:54

Появились данные об улучшении состояния Анатолия Карпова

Представитель Федерации шахмат России Степанян сообщил, что гроссмейстер Карпов идёт на поправку

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян заявил, что гроссмейстер и депутат Государственной думы Анатолий Карпов идёт на поправку — и его могут выписать в течение недели. Такими данными он поделился с изданием "Спорт Экспресс". Самого Степаняна, правда, к Карпову не пускают. Информацию о состоянии гроссмейстера он узнаёт от его близких.

"Состояние стабильное, поправляется, и слава богу. Меня не пускают к нему, только родных пропускают. Надеемся, что в течение недели его выпишут", — сказал представитель федерации.

В Кремле знают о госпитализации гроссмейстера Карпова и желают ему выздоровления
В Кремле знают о госпитализации гроссмейстера Карпова и желают ему выздоровления

Напомним, что гроссмейстер неудачно упал днём 29 октября в Георгиевском переулке недалеко от здания Госдумы. Медики диагностировали у 71-летнего пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом бедренной кости. Карпов был помещён в отделение нейрореанимации, а полиция начала проверку.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алексей Берковиц
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