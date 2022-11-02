Появились данные об улучшении состояния Анатолия Карпова

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян заявил, что гроссмейстер и депутат Государственной думы Анатолий Карпов идёт на поправку — и его могут выписать в течение недели. Такими данными он поделился с изданием "Спорт Экспресс". Самого Степаняна, правда, к Карпову не пускают. Информацию о состоянии гроссмейстера он узнаёт от его близких.

"Состояние стабильное, поправляется, и слава богу. Меня не пускают к нему, только родных пропускают. Надеемся, что в течение недели его выпишут", — сказал представитель федерации.