"Сосудистая история": Психотерапевт усомнилась в наличии у Байдена болезни Альцгеймера

Несмотря на распространённое мнение, президент США Джо Байден вряд ли страдает болезнями Альцгеймера или Паркинсона. По словам врача-психотерапевта АО "Медицина" Дианы Генварской, американский лидер может иметь проблемы с сосудами.

"Он перенёс две операции по аневризме сосудов головного мозга. Соответственно есть нарушение кровообращения головного мозга и, видимо, уже неоднократное, которое в принципе уже диагностировалось даже после двух перенесённых операций. То есть это были инсультные состояния", — рассказала она РИАМО.

Она отметила, что Байден показывает типичную для таких больных картину. При этом для своего возраста и истории болезни он находится во вполне хорошей форме. Такое мнение она составила, исходя из его забывчивости, растерянности и возможного наличия у него слуховых галлюцинаций, что выражается в постоянных выходках на сцене.

"Думаю, что болезни Паркинсона у него нет, несмотря на шаркающую походку и спотыкание на трапе. На болезнь Альцгеймера тоже не похоже, потому что болезнь проявляется больше именно по расстройству личности, а Байден сохранный. Поэтому это, скорее всего, сосудистая история и, возможно, развитие когнитивных расстройств, вплоть до деменции", — добавила Генварская.

Психотерапевт отметила, что перенесённый недуг может не мешать ему быть дееспособным политиком. В качестве обратного примера она привела Черчилля, который при жизни много пил.