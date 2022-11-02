Путин: Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, если Киев нарушит условия

Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, если Украина нарушит данные ею гарантии. Об этом в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, посредником между Москвой и Киевом выступила Турция.

"Мы потребовали от Украины гарантий, что такого (повторения атак. — Прим. Лайфа) не будет, что коридоры не будут в военных целях использоваться. Посредниками выступили наши турецкие партнёры. И по линии Минобороны получена информация, что такие заверения Украиной даны — в неиспользовании гумкоридоров в военных целях. В этой связи мной дано указание возобновить участие наше [в зерновой сделке]. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в случае, если гарантии будут нарушены", — отметил российский лидер.