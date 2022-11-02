Назван топ-5 знаков зодиака, которые не верят гороскопам
Астролог Харрис назвал пять знаков зодиака, которые не верят гороскопам
Исследование ВЦИОМ показало, что 60% россиян считают гороскопы выдумками и отказываются верить в предсказания судьбы. А что, если разобраться в знаках зодиака — какие из них окажутся самыми категоричными? Как выяснил астролог Андре Харрис, в топ самых недоверчивых вошло лишь несколько представителей.
1. Телец — знак воплощения земной стихии
Они прочно стоят на ногах, измеряют жизнь в понятных величинах и не витают в облаках. Эти земные создания отвергают всё, что связано с потусторонним миром и непонятными категориями. Разговор о ретроградном Меркурии с ними лучше не начинать!
2. Рождённые с 23.09 по 22.10 — Весы
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Такие люди имеют свою собственную картину мира. Это кардинальный воздушный знак, а значит, убедить его в чём-то будет очень тяжело либо и вовсе невозможно. Весы сами измеряют эту Вселенную, взвешивают факты и пытаются всё понять. Обычно магические взгляды им не свойственны.
3. Редкий Стрелец верит в магию
Стихия этого знака — Огонь, а покровитель — Юпитер. Это сфера научных знаний и конкретных фактов. Конечно, ум таких людей довольно подвижен и способен выходить за рамки своей картины мира, однако не настолько, чтобы отличать Туз Пентаклей от Колеса Фортуны.
4. Редкая Дева прислушивается к гороскопам
Представители этого знака зодиака любят точные расчёты и гарантии, которых нет в тонком мире. Они, конечно, могут поинтересоваться информацией у медиума или астролога, но исключительно для собственной выгоды. А если вдруг не сбудется — сразу уйдут и назовут предсказателя шарлатаном!
5. Наиболее близкие к потустороннему миру Овны
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Этот знак находится ближе всех к потустороннему миру, однако всё же не до конца ему верит. Овны — огненные люди, которым покровительствует Марс. Они привыкли к точным диагнозам, и в магию их может привести лишь желание решить проблемы самым быстрым путём. Ключевое слово "быстро". В ином случае эта сфера им не интересна.
Однако стоит отметить, что представленный список знаков касается врождённых особенностей и взглядов. С течением жизни любой человек может изменить взгляды на эзотерику, указал астролог.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, какие сексуальные предпочтения у каждого знака зодиака. В этом деле правильными должны быть не только поза и настрой, но и партнёр, который в курсе желаний второй половинки. Подробнее о том, как занимаются сексом разные знаки зодиака, на что обращают внимание в постели, что ценят в интиме, — в нашем материале.