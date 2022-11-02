"Возвращение на Пандору": Опубликован новый трейлер продолжения "Аватара"
В Сети опубликован новый трейлер второй части "Аватара"
Новый трейлер второй части легендарного "Аватара" — фильма "Аватар: Путь воды" опубликован на официальном YouTube-канале франшизы.
В появившемся в Сети ролике подчёркивается грандиозный масштаб нового приключения Джейка Салли, Нейтири и их детей. Одним из слоганов в трейлере стала фраза "Возвращение на Пандору". По сюжету картины её главный герои — Салли и Нейтри — построили на Пандоре райский уголок, однако планету вновь попытаются захватить люди. Стоит отметить, что действие в ленте происходит через десять лет после событий первой картины.
Пока весь мир ждёт премьеры второй части "Аватара", Лайф рассказывал, что режиссёр саги Джеймс Кэмерон объявил о начале съёмок четвёртого фильма из серии.
“Аватар: Путь воды”. Режиссёр — Джеймс Кэмерон, сценаристы — Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа, Аманда Сильвер / "КиноПоиск"