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2 ноября, 14:53

"Возвращение на Пандору": Опубликован новый трейлер продолжения "Аватара"

В Сети опубликован новый трейлер второй части "Аватара"

Новый трейлер второй части легендарного "Аватара" — фильма "Аватар: Путь воды" опубликован на официальном YouTube-канале франшизы.

В появившемся в Сети ролике подчёркивается грандиозный масштаб нового приключения Джейка Салли, Нейтири и их детей. Одним из слоганов в трейлере стала фраза "Возвращение на Пандору". По сюжету картины её главный герои — Салли и Нейтри — построили на Пандоре райский уголок, однако планету вновь попытаются захватить люди. Стоит отметить, что действие в ленте происходит через десять лет после событий первой картины.

Первые кадры из фильма "Аватар: Путь воды" слили в Сеть

Первые кадры из фильма "Аватар: Путь воды" слили в Сеть

Пока весь мир ждёт премьеры второй части "Аватара", Лайф рассказывал, что режиссёр саги Джеймс Кэмерон объявил о начале съёмок четвёртого фильма из серии.

Обложка ©

“Аватар: Путь воды”. Режиссёр — Джеймс Кэмерон, сценаристы — Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа, Аманда Сильвер / "КиноПоиск"

Артур Белкин

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