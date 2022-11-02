"Возвращение на Пандору": Опубликован новый трейлер продолжения "Аватара"

В появившемся в Сети ролике подчёркивается грандиозный масштаб нового приключения Джейка Салли, Нейтири и их детей. Одним из слоганов в трейлере стала фраза "Возвращение на Пандору". По сюжету картины её главный герои — Салли и Нейтри — построили на Пандоре райский уголок, однако планету вновь попытаются захватить люди. Стоит отметить, что действие в ленте происходит через десять лет после событий первой картины.