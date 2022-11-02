Медведев назвал уродами иностранных студентов, задержанных в Уфе за диверсии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал уродами иностранных студентов, которые выводили из строя железнодорожные объекты в Уфе из-за несогласия с политикой страны, в которой пребывают. Мнение он высказал в телеграм-канале.

"На территории России начали действовать разнообразные "жовто-блакитные" диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии", — написал политик.

Упомянул Медведев также поджигателей военкоматов и тех, кто разрушает государственные объекты. По его словам, "насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное".

Напомним, что ФСБ задержала трёх студентов из Уфы по подозрению в подготовке теракта. По версии следствия, они как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железных дорогах. Сегодня осуществить преступление им помешали силовики. 18-летним студентам Уфимского авиационного техникума и медицинского колледжа светит уголовный срок. Задержанные родом из Таджикистана и Азербайджана.