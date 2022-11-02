Европейцам рассказали, какая погода их ждёт этой зимой
В Гидрометцентре пообещали Европе не суровую и не очень тёплую зиму
Жителей Европы ожидает не суровая, но и не очень тёплая зима. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температуры будут находиться в пределах нормы.
"Температурный режим около нормы. Очень суровой зимы не прогнозируется, очень тёплой — тоже нет", — заявил Вильфанд.
Впрочем, даже несмотря на погодные условия, зима для жителей Старого Света будет непростой. Как рассказывал Лайф, министр финансов Турции Нуреддин Небати считает, что из-за отсутствия поставок газа из России предстоящие месяцы для Европы будут напряжёнными.
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