Европейцам рассказали, какая погода их ждёт этой зимой

Жителей Европы ожидает не суровая, но и не очень тёплая зима. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температуры будут находиться в пределах нормы.

"Температурный режим около нормы. Очень суровой зимы не прогнозируется, очень тёплой — тоже нет", — заявил Вильфанд.