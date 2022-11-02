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2 ноября, 15:13

Европейцам рассказали, какая погода их ждёт этой зимой

В Гидрометцентре пообещали Европе не суровую и не очень тёплую зиму

Жителей Европы ожидает не суровая, но и не очень тёплая зима. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температуры будут находиться в пределах нормы.

"Температурный режим около нормы. Очень суровой зимы не прогнозируется, очень тёплой — тоже нет", — заявил Вильфанд.

Назван фактор, способный усилить усталость Европы от Киева

Назван фактор, способный усилить усталость Европы от Киева

Впрочем, даже несмотря на погодные условия, зима для жителей Старого Света будет непростой. Как рассказывал Лайф, министр финансов Турции Нуреддин Небати считает, что из-за отсутствия поставок газа из России предстоящие месяцы для Европы будут напряжёнными.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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