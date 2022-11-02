В ФРГ бесследно пропала россиянка, станцевавшая "Калинку" с триколором перед украинцами
Пропавшая в Германии россиянка Юлия Прохорова. Обложка © Telegram / Neues aus Russland
В Германии пропала россиянка Юлия Прохорова, которая танцевала русский народный танец "Калинка" на фоне проукраинского митинга в День Победы в Мюнхене. Как сообщила журналистка Алина Липп, девушка бесследно исчезла после прошедших в её доме обысков.
"На сайте прокуратуры города Ландсхут сообщают, что преследуют девушку за то, что она поддерживает "агрессивную российскую войну" против Украины. Как раз 14 октября провели обыск в доме россиянки", — говорится в её телеграм-канале Neues aus Russland.
Не исключено, что россиянка может находиться под стражей. Однако в полиции пока отказываются давать комментарии, добавила журналистка.
Напомним, Юлия станцевала "Калинку" с российским триколором на праздновании 9 Мая в немецком Мюнхене перед украинцами. Видео с её плясками разлетелись по Сети, после чего ей написало огромное количество людей, желая в сообщениях смерти. А 14 октября Лайф узнал, что полиция Ландсхута провела у россиянки обыск по подозрению в оскорблении украинцев и одобрении специальной военной операции. В качестве "вещественных доказательств" у неё изъяли три телефона и ноутбук.