В ФРГ бесследно пропала россиянка, станцевавшая "Калинку" с триколором перед украинцами

В Германии пропала россиянка Юлия Прохорова, которая танцевала русский народный танец "Калинка" на фоне проукраинского митинга в День Победы в Мюнхене. Как сообщила журналистка Алина Липп, девушка бесследно исчезла после прошедших в её доме обысков.

"На сайте прокуратуры города Ландсхут сообщают, что преследуют девушку за то, что она поддерживает "агрессивную российскую войну" против Украины. Как раз 14 октября провели обыск в доме россиянки", — говорится в её телеграм-канале Neues aus Russland.