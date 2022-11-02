Беременная россиянка потеряла ребёнка и оказалась под ИВЛ, попав в больницу перед выходными

Жительница Краснодарского края потеряла ребёнка на 31-й неделе беременности, супруг Виктории обвинил в халатности врачей. Мужчина уверен, что ей не оказали должного ухода, потому что она попала в медучреждение перед выходными, пишет телеграм-канал "Изнанка. Женщины".

Виктория в больнице. Фото © t.me / "Изнанка. Женщины"

Виктория попала в больницу Славянска-на-Кубани с подозрением на инфекционное заболевание. По словам её супруга Николая, поскольку это произошло накануне выходных, за два дня беременная пациентка не удостоилась должного ухода. Более того, её разместили в одной палате с больной ковидом пациенткой. А врачи появились в отделении только в понедельник, утверждает мужчина.

Николай смог добиться перевода беременной жены в Краснодар, уже там у неё диагностировали отказ почек, сепсис и пневмонию, но самым ужасным оказалась смерть малыша. Сейчас Виктория находится в реанимации под ИВЛ в тяжёлом состоянии, а муж обратился в следственные органы и прокуратуру. Он уверен, что именно врачи виноваты во внутриутробной смерти плода.