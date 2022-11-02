Под Красноярском полугодовалая девочка умерла, когда мать кормила её грудью
Полугодовалая девочка скончалась во время грудного вскармливания в селе Новокамала Красноярского края. По данным "Рен-ТВ", точная причина смерти ребёнка пока не установлена.
Трагедия произошла вчера, 1 ноября. Мама малышки встала ночью, чтобы покормить её. Пока девочка пила молоко, женщина уснула. Через несколько часов она проснулась и увидела, что дочь мертва.
Правоохранители начали проверку по факту случившегося. Точную причину смерти девочки установит судмедэкспертиза.
Ранее Лайф рассказывал, что пьяная жительница Приморья зарезала 12-летнего соседского ребёнка. Между ней и мальчиком произошёл конфликт, в ходе которого она ударила его ножом в живот. Пострадавший в ходе конфликта ребёнок из-за тяжести ранения умер в больнице.
Unsplash