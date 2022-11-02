Под Красноярском полугодовалая девочка умерла, когда мать кормила её грудью

Полугодовалая девочка скончалась во время грудного вскармливания в селе Новокамала Красноярского края. По данным "Рен-ТВ", точная причина смерти ребёнка пока не установлена.

Трагедия произошла вчера, 1 ноября. Мама малышки встала ночью, чтобы покормить её. Пока девочка пила молоко, женщина уснула. Через несколько часов она проснулась и увидела, что дочь мертва.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося. Точную причину смерти девочки установит судмедэкспертиза.