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2 ноября, 10:57

Под Красноярском полугодовалая девочка умерла, когда мать кормила её грудью

Полугодовалая девочка скончалась во время грудного вскармливания в селе Новокамала Красноярского края. По данным "Рен-ТВ", точная причина смерти ребёнка пока не установлена.

Трагедия произошла вчера, 1 ноября. Мама малышки встала ночью, чтобы покормить её. Пока девочка пила молоко, женщина уснула. Через несколько часов она проснулась и увидела, что дочь мертва.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося. Точную причину смерти девочки установит судмедэкспертиза.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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