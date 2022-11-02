Российский теннисист Медведев уступил австралийцу Де Минору на турнире в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минору в матче второго круга со счётом 4:6, 6:2, 5:7, тем самым завершив выступление на турнире серии "Мастерс" в Париже с призовым фондом более 5,4 миллиона евро.

Встреча с де Минором продолжалась 2 часа 46 минут. Медведев сделал десять эйсов против одного у соперника, однако реализовал только три из пятнадцати брейк-пойнтов. Теперь австралийцу предстоит сыграть на корте с американцем Фрэнсисом Тиафо.