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2 ноября, 15:48

Российский теннисист Медведев уступил австралийцу Де Минору на турнире в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу де Минору в матче второго круга со счётом 4:6, 6:2, 5:7, тем самым завершив выступление на турнире серии "Мастерс" в Париже с призовым фондом более 5,4 миллиона евро.

Встреча с де Минором продолжалась 2 часа 46 минут. Медведев сделал десять эйсов против одного у соперника, однако реализовал только три из пятнадцати брейк-пойнтов. Теперь австралийцу предстоит сыграть на корте с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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Ранее сообщалось, что Даниил Медведев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 500 в Вене обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Эти соревнования стали первыми, на которых россиянин выступил после травмы, полученной в полуфинале турнира в Астане против серба Новака Джоковича.

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Getty Images / Eurasia Sport Images / Antonio Borga

Татьяна Миссуми

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