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Регион
Опубликовано 2 ноября 2022, 19:02

В России может появиться система "одного окна" для мобилизованных

Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для мобилизованных

Глава Комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для оказания помощи семьям мобилизованных. Об этом она заявила в эфире "Радио Крым".

Вице-спикер отметила, что сегодня по народной программе партии "Единая Россия" в российских регионах уже создаются семейные МФЦ.

"Мы считаем, что нужно обязательно специальным модулем ввести форму поддержки мобилизованных. Чтобы любая семья могла прийти, и все задачи, которые есть, решались быстро. Всю нагрузку по документообороту должна брать на себя межведомственная, внутриведомственная деятельность", — сказала Кузнецова.

Кабмин: Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей
Кабмин: Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей

Ранее "Единая Россия" предложила установить единовременную выплату всем участникам СВО. Как отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, на федеральном и региональном уровнях уже принято немало мер поддержки военнослужащих и их семей, однако бюджеты у субъектов разные, не все могут позволить выплачивать крупные пособия.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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