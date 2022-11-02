В России может появиться система "одного окна" для мобилизованных

Глава Комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова предложила создать систему "одного окна" для оказания помощи семьям мобилизованных. Об этом она заявила в эфире "Радио Крым".

Вице-спикер отметила, что сегодня по народной программе партии "Единая Россия" в российских регионах уже создаются семейные МФЦ.

"Мы считаем, что нужно обязательно специальным модулем ввести форму поддержки мобилизованных. Чтобы любая семья могла прийти, и все задачи, которые есть, решались быстро. Всю нагрузку по документообороту должна брать на себя межведомственная, внутриведомственная деятельность", — сказала Кузнецова.