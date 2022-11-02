Внимание на ноги, грудь и лицо: Как по внешности понять, что ваш партнёр любит секс

Половая конституция — врождённое качество, отвечающее за сексуальные возможности и потребности человека. По словам сексолога Юлии Толмачёвой, среди мужчин сильной конституцией обладают те, у кого низкий рост и короткие ноги.

"Дело в том, что гормон тестостерон, отвечающий за сильную половую конституцию, влияет на рост так называемых трубчатых костей, замедляя его. Так что у темпераментных юношей в период полового созревания ноги перестают расти в длину, а у молодых людей со слабой половой конституцией — продолжают", — рассказала она "Газете.ру".

Тот же принцип работает и с женщинами. Но для них есть второй признак — маленькая грудь. Другим показателем высокого сексуального темперамента у представительниц слабого пола может быть растительность на лице и теле — пушок под носом и дорожка от пупка к паху, которую иногда называют "тёщиной". По словам Толмачёвой, этот принцип работает и у мужчин, вот только у них следует обратить внимание на волосы на ногах и груди.

"Кроме того, у девочек с ранними и регулярными менструациями и у мальчиков, которые раньше сверстников узнали, что такое семяизвержение, более сильная половая конституция, чем у тех, кто "созрел" позже ровесников. Значение имеет и первое пробуждение сексуального желания, либидо — чем раньше началось, тем сильнее половая конституция", — заключила сексолог.