Замкомандира добробата "Осетия" Виктор Жидаев погиб на Украине, прикрывая сослуживцев

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в бою на Украине погиб, прикрывая товарищей, заместитель командира добровольческого батальона "Осетия" Виктор Жидаев. Скромный, мужественный, большой патриот, который с начала спецоперации уехал на фронт, добавил глава республики.

"Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Я знал Витоса — таким был его позывной — лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии", — написал он в телеграм-канале.

Меняйло заверил, что смерть бойца не будет напрасной и страна обязательно завершит начатое. "За нами — правда, а значит, и победа будет за нами! Вечная память герою и искренние соболезнования его родным и близким", — подчеркнул он.