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2 ноября, 16:08

Замкомандира добробата "Осетия" Виктор Жидаев погиб на Украине, прикрывая сослуживцев

Меняйло сообщил о гибели в бою на Украине замкомандира добробата "Осетия" Виктора Жидаева

<p>Виктор Жидаев. Фото © t.me / <a href="https://t.me/sergeymeniaylo/647" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Меняйло</a></p>

Виктор Жидаев. Фото © t.me / Сергей Меняйло

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в бою на Украине погиб, прикрывая товарищей, заместитель командира добровольческого батальона "Осетия" Виктор Жидаев. Скромный, мужественный, большой патриот, который с начала спецоперации уехал на фронт, добавил глава республики.

"Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Я знал Витоса — таким был его позывной — лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии", — написал он в телеграм-канале.

Меняйло заверил, что смерть бойца не будет напрасной и страна обязательно завершит начатое. "За нами — правда, а значит, и победа будет за нами! Вечная память герою и искренние соболезнования его родным и близким", — подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что на Украине в ходе специальной военной операции героически погиб снайпер мотострелкового отделения 126-й гвардейской бригады береговой обороны Кирилл Вытоптов.

Татьяна Миссуми

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