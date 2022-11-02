ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 ноября 2022, 16:08
10018

Замкомандира добробата "Осетия" Виктор Жидаев погиб на Украине, прикрывая сослуживцев

Меняйло сообщил о гибели в бою на Украине замкомандира добробата "Осетия" Виктора Жидаева

Виктор Жидаев. Фото © t.me / Сергей Меняйло

Виктор Жидаев. Фото © t.me / Сергей Меняйло

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в бою на Украине погиб, прикрывая товарищей, заместитель командира добровольческого батальона "Осетия" Виктор Жидаев. Скромный, мужественный, большой патриот, который с начала спецоперации уехал на фронт, добавил глава республики.

"Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Я знал Витоса — таким был его позывной — лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии", — написал он в телеграм-канале.

Меняйло заверил, что смерть бойца не будет напрасной и страна обязательно завершит начатое. "За нами — правда, а значит, и победа будет за нами! Вечная память герою и искренние соболезнования его родным и близким", — подчеркнул он.

Кадыров: При обстреле в Херсонской области погибло 23 чеченских бойца
Кадыров: При обстреле в Херсонской области погибло 23 чеченских бойца

Ранее сообщалось, что на Украине в ходе специальной военной операции героически погиб снайпер мотострелкового отделения 126-й гвардейской бригады береговой обороны Кирилл Вытоптов.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar