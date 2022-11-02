Чудом разминулся с детьми: Камеры сняли путь убийцы из Рыбинска, который зарезал сожительницу в школе

В 10:04 мужчина зашёл с цветами в школу, где целовался с Еленой К., которая встречала его на пороге учреждения. Почти через 50 минут из здания вышли дети из первой подготовительной группы детского сада, а ещё через две минуты в обратном направлении проследовала вторая. В 11:00 убийца и его будущая жертва отправились в магазин за тортом, после этого они проследовали на чаепитие в школе. Примерно в 12:40 мужчина убил сожительницу и ранил замдиректора школы. К этому моменту детей в здании не было.