Чудом разминулся с детьми: Камеры сняли путь убийцы из Рыбинска, который зарезал сожительницу в школе
Видеокамеры отследили путь жителя Рыбинска, который убил сожительницу в школе
Телеграм-канал Mash опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть путь жителя Рыбинска, который днём 2 ноября зарезал свою сожительницу в здании школы № 43.
Видеокамеры отследили путь жителя Рыбинска, который убил бывшую сожительницу в школе. Видео © t.me / Mash
В 10:04 мужчина зашёл с цветами в школу, где целовался с Еленой К., которая встречала его на пороге учреждения. Почти через 50 минут из здания вышли дети из первой подготовительной группы детского сада, а ещё через две минуты в обратном направлении проследовала вторая. В 11:00 убийца и его будущая жертва отправились в магазин за тортом, после этого они проследовали на чаепитие в школе. Примерно в 12:40 мужчина убил сожительницу и ранил замдиректора школы. К этому моменту детей в здании не было.
В 13:09 в школе появились сотрудники скорой помощи и полиции, а через 13 минут они вынесли тело погибшей из здания.
Ранее Лайф писал, что неизвестный напал на школу в Рыбинске, где успел убить одну из сотрудниц. Детей в момент нападения в школе не было — они находятся на каникулах. Позднее выяснилось, что женщина была его сожительницей.
t.me / Mash