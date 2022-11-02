"Почему-то их волнует это": Футуролог раскритиковал учёных, изучавших эволюцию пениса в XV–XXI веках

Исследовавшие длину мужского пениса и его изменения на протяжении веков учёные занимались "всякой ерундой", хотя в это же время могли заниматься более важными и глобальными вопросами. Об этом Лайфу заявил ведущий российский футуролог, трансгуманист, председатель совета директоров криофирмы Данила Медведев.

"Можно критически посмотреть на все подобные исследования, почему-то этим (изучением.— Прим. Лайфа) занимаются в основном мужчины, практически все соавторы в этих статьях — это мужики, которых почему-то очень волнует вопрос длины их члена. Женщина там один из пяти соавторов, это редактор журнала "Урология", и непонятно, насколько нормальных женщин этот вопрос интересует", — отметил Медведев.

Критикует футуролог и подход к исследованию. По его словам, не очень ясен анализ групп, которые изображены в работе, и, соответственно, неясно, размеры чьих именно половых органов увеличивались или же не изменялись.

"Дальше возникает вопрос: почему урологи занимаются всякой ерундой вместо того, чтобы решать глобальные вопросы, вроде снижения фертильности у мужчин и женщин последние 50 лет из-за экологического загрязнения на 1% в год примерно. Проблемы, связанные с перенаселением и с тем, что, может быть, член свой держать надо в штанах, а не вытаскивать его по каждому поводу", — продолжил свои критические замечания Медведев.

Футуролог также обратил внимание на то, что в исследовании не затрагиваются социальные вопросы. Например, почему не учитываются размеры эрегированных половых органов. По мнению Медведева, никаких серьёзных размеров изменения пениса на протяжении веков не происходило, ведь зависит он, в некотором смысле, от уровня тестостерона. Куда интереснее вопрос, как именно появляются те или иные половые органы у человека, ведь если взглянуть на различные эволюционные процессы, то можно прийти к выводу, что вырастить можно всё что угодно, даже крылья. А с течением времени это станет возможным при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.