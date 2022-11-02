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2 ноября, 16:16

"Почему-то их волнует это": Футуролог раскритиковал учёных, изучавших эволюцию пениса в XV–XXI веках

Футуролог Медведев раскритиковал учёных, изучавших эволюцию пениса в XV–XXI веках

Исследовавшие длину мужского пениса и его изменения на протяжении веков учёные занимались "всякой ерундой", хотя в это же время могли заниматься более важными и глобальными вопросами. Об этом Лайфу заявил ведущий российский футуролог, трансгуманист, председатель совета директоров криофирмы Данила Медведев.

"Можно критически посмотреть на все подобные исследования, почему-то этим (изучением.— Прим. Лайфа) занимаются в основном мужчины, практически все соавторы в этих статьях — это мужики, которых почему-то очень волнует вопрос длины их члена. Женщина там один из пяти соавторов, это редактор журнала "Урология", и непонятно, насколько нормальных женщин этот вопрос интересует", отметил Медведев.

Критикует футуролог и подход к исследованию. По его словам, не очень ясен анализ групп, которые изображены в работе, и, соответственно, неясно, размеры чьих именно половых органов увеличивались или же не изменялись.

"Дальше возникает вопрос: почему урологи занимаются всякой ерундой вместо того, чтобы решать глобальные вопросы, вроде снижения фертильности у мужчин и женщин последние 50 лет из-за экологического загрязнения на 1% в год примерно. Проблемы, связанные с перенаселением и с тем, что, может быть, член свой держать надо в штанах, а не вытаскивать его по каждому поводу", — продолжил свои критические замечания Медведев.

Футуролог также обратил внимание на то, что в исследовании не затрагиваются социальные вопросы. Например, почему не учитываются размеры эрегированных половых органов. По мнению Медведева, никаких серьёзных размеров изменения пениса на протяжении веков не происходило, ведь зависит он, в некотором смысле, от уровня тестостерона. Куда интереснее вопрос, как именно появляются те или иные половые органы у человека, ведь если взглянуть на различные эволюционные процессы, то можно прийти к выводу, что вырастить можно всё что угодно, даже крылья. А с течением времени это станет возможным при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

Большой пенис помешал британцу устроиться на работу

Большой пенис помешал британцу устроиться на работу

Как уже сообщал Лайф, международная группа учёных проанализировала эволюцию пениса по картинам XV–XXI веков. Исследователи пришли к удивительному открытию.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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