Учёные изучили эволюцию пениса по картинам художников XV–XXI веков и пришли к удивительному открытию

Международная группа учёных проанализировала картины XV–XXI веков и пришла к удивительному открытию. Как оказалось, размер их половых органов на протяжении долгого времени оставался неизменным. Исследование опубликовано в журнале BJU International.

Специалисты отобрали для первоначального анализа 232 картины с обнажёнными мужчинами. Полотна распределили в соответствии с эпохами: Возрождение (1400–1599 годы), барокко, рококо, импрессионизм (1600–1899 годы) и современное искусство (1900–2020 годы). Проведя предварительные расчёты, специалисты исключили 72 картины, так как изображённый на них пенис был подростковым или эрегированным.

Что касается оставшихся работ, то по наблюдениям учёных весомых отличий в размерах изображённых пенисов, относящихся к двум более ранним группам, нет. А вот органы на картинах более современного периода были гораздо больше, чем раньше. Орган достиг максимальных значений в творчестве художников в XX и XXI столетиях, когда картины с обнажёнными натурами стали изображать современную жизнь, а не мифологические сюжеты.

"На картинах, изображающих обнажённых мужчин, размер полового члена постепенно увеличивался на протяжении последних шести веков, и особенно после XIX века. Это наблюдение иллюстрирует изменение социокультурного влияния на образ мужского тела и подчёркивает необходимость лучшего понимания социокультурных факторов, связанных с восприятием размера полового члена у мужчин", — указали авторы исследования.

По мнению исследователей, сегодня на представления о том, что половой член должен быть большого размера, влияют СМИ, интернет, реклама. Учёные привели в качестве примера спам-рассылки, в которых предлагаются услуги по увеличению пениса, а также порнографию. Эти представления в итоге и находят отражение в произведениях искусства.