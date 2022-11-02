VK, МФТИ и Бауманка открыли регистрацию на олимпиаду для IT-специалистов "Технокубок"

VK совместно с институтами МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана объявили старт регистрации на участие в олимпиаде по программированию для школьников "Технокубок". Участвовать в соревновании могут школьники из России и стран СНГ.

"Технокубок" имеет II уровень в перечне олимпиад Российского совета олимпиад школьников. Это означает, что победители и призёры олимпиады получат льготы для поступления в вузы. Отборочный раунд состоится 20 ноября", — сообщили организаторы.

Кроме получения льгот для поступления в вузы призёры также будут в приоритетном порядке отбираться на образовательные проекты VK и стажировки. Три раунда отборочного этапа олимпиады пройдут дистанционно 20 ноября, 11 декабря и 15 января на платформе All Cups. Финал состоится в марте 2023 года.

"Наши образовательные проекты помогают молодёжи построить карьеру в IT. Вместе с ведущими техническими вузами страны мы проводим "Технокубок" уже восьмой год — и видим, что соревнованием интересуются тысячи школьников", — отметила директор по образовательным проектам VK Анна Степанова.