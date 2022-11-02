Запах, грибок и экземы: Названы последствия долгого ношения резиновой обуви

Производители ежедневно радуют разнообразием фасонов, моделей и материалов обуви. Ярко и привлекательно смотрятся резиновые детские сапожки, утончённые женские модели или же удобные резиновые сапоги для рыбалки. В сырую и дождливую погоду им действительно сложно найти альтернативу, однако нельзя забывать, что длительное ношение резиновой обуви может привести к негативным последствиям, рассказала в беседе с Лайфом дерматовенеролог Наталия Жовтан.

"Для человека постоянное ношение такой обуви может нанести значительный вред здоровью. Самым безобидным (но достаточно асоциальным) является запах, который возникает из-за размножения бактерий в условиях "парника", даже в детском возрасте", — объяснила врач.

В такой обуви нога быстро становится влажной, поскольку не происходит испарения через плотный материал. В результате мацерации кожа стопы становится более восприимчивой к грибкам — как результат, развивается микоз кожи и ногтей. Кроме того, повышенная влажность может приводить к провокации аллергических дерматитов, ведь аллергены легко проникают через повреждённую кожу.

При несвоевременном лечении этот процесс может приводить даже к экземе. А при постоянном ношении резиновой обуви у взрослых людей могут образовываться болезненные трещины на пятках, которые создают дискомфорт при ходьбе и снижают качество жизни.

Причём не все модели резиновой обуви имеют физиологическую форму подошвы и должную высоту каблука. Это создаёт большую нагрузку на опорно-двигательный аппарат, что приводит к плоскостопию, деформации суставов стопы и формированию натоптышей. Наибольшей опасности подвержены дети и подростки.

"Ношение резиновой обуви должно быть ограничено тремя-четырьмя часами. Это может быть прогулка или время на дорогу на работу или учёбу. Но затем необходимо сменить обувь, просушить стельку, сменить носки", — указала врач.

Кстати, для обработки от грибков и бактерий даже есть специальные умные сушки, которые следует использовать строго по инструкции. Также для профилактики размножения грибковой инфекции можно купить спреи для обуви с антисептическим эффектом.