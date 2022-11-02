В Гидрометцентре рассказали, что зима в центре России будет холоднее предыдущей
Предстоящая зима в центральной части России будет холоднее предыдущей. Однако экстремально низких температур не ожидается, в морозные дни столбик термометра покажет примерно минус 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В среднем температура в центре России прогнозируется около нормы. Если сравнивать с прошлым годом, то температура будет ниже. Экстремально холодной зимы не прогнозируем, но она будет очень изменчивой", — пояснил он на пресс-конференции.
По его словам, зимой могут быть и небольшие оттепели, которые будут сменяться заметными морозами до 15–20 градусов и ниже. "Примерно два таких периода прогнозируется", — уточнил Вильфанд.
Ранее автовладельцев призвали не экономить при выборе зимней резины в преддверии наступления холодов. Дело в том, что шины — "скоропортящийся" продукт, особенно если говорить о зимних видах. Поэтому лучше не рассматривать бывшие в употреблении варианты.
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