В Гидрометцентре рассказали, что зима в центре России будет холоднее предыдущей

Предстоящая зима в центральной части России будет холоднее предыдущей. Однако экстремально низких температур не ожидается, в морозные дни столбик термометра покажет примерно минус 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среднем температура в центре России прогнозируется около нормы. Если сравнивать с прошлым годом, то температура будет ниже. Экстремально холодной зимы не прогнозируем, но она будет очень изменчивой", — пояснил он на пресс-конференции.

По его словам, зимой могут быть и небольшие оттепели, которые будут сменяться заметными морозами до 15–20 градусов и ниже. "Примерно два таких периода прогнозируется", — уточнил Вильфанд.