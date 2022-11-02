В МЧС разрешили россиянам жарить шашлыки в пяти метрах от частных домов

МЧС России усовершенствовало нормы противопожарной безопасности на приусадебных участках. Теперь ставить мангалы можно в пяти метрах от дома, а сжигать листву — в 7,5 метра, но только в безветренную погоду. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Рината Еникеева, прошлые нормы вызывали недоумение.

"У нас было очень много вопросов, почему ваши правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву? И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костёр, было 50 метров либо 20 метров — в железном контейнере. Соблюсти данные нормативы практически невозможно", — рассказал он в ходе пресс-конференции в ТАСС.