Президентская платформа "Россия — страна возможностей" запустила кадровое агентство

На базе президентской платформы "Россия — страна возможностей" создано кадровое агентство. В помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям оно будет работать по всем российским регионам. Сейчас там более 100 вакансий для 11 клиентов и более 15 миллионов кандидатов — выпускников конкурсов платформы. Об этом рассказали в пресс-службе проекта.

"Мы не проводим конкурсы ради их проведения, наша цель состоит в том, чтобы не только помочь нашим выпускникам найти подходящую для их квалификации работу, но и оказать содействие госсектору в оперативном замещении вакансий качественными специалистами. Сейчас мы на системном уровне будем заниматься вопросами трудоустройства наших выпускников благодаря работе кадрового агентства", — пояснил гендиректор проекта "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По его словам, идею предложил один из победителей конкурса "Лидеры России" Игнат Петухов, который именно по итогам участия в проекте смог занять пост вице-губернатора, зампредседателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике. Комиссаров уточнил, что и до создания агентства платформа помогала своим выпускникам с поиском работы, сейчас процесс систематизирован.

Инициативу одобрил и президент России Владимир Путин, назвав нововведение "реальным социальным кадровым лифтом". Запуск деятельности был начат ещё в апреле, сейчас войти в базу агентства и стать потенциальным кандидатом для компаний государственного сектора может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на портале rsv.ru, даже не будучи участником какого-либо из конкурсов, добавил Комиссаров.

Выпускники проектов платформы не будут иметь преференций при отборе кандидатов, однако у работодателя будет больше информации об их способностях, рассказали в агентстве. Упор будет сделан на рекрутмент в госсекторе, но не ограничивается им. Малый и средний бизнес, частные предприниматели также могут обратиться в компанию за помощью с подбором кадров.