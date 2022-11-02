Путин назвал святой обязанностью всех уровней власти поддержку военнослужащих в зоне СВО
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым призвал власти думать о каждом участнике специальной военной операции и поддерживать их.
"Не менее, а может, и более важно — поддержка всех наших бойцов, воинов, всех наших ребят, которые исполняют свой гражданский воинский долг в ходе СВО. Это касается всех участников СВО. В том числе и тех, кто начинает принимать участие в рамках мобилизации. Нужно подумать о каждом из них", — заявил российский лидер.
Глава государства также призвал оказывать адресную поддержку семьям военнослужащих и сообщил, что поручит своей администрации выявлять в регионах лучшие из подобных практик.
"Это святая обязанность — поддержка — всех уровней власти!" — добавил Путин.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин поручил учитывать мнение самих военных по поводу экипировки и решать вопросы "не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям" ради достижения результата.
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