Путин назвал святой обязанностью всех уровней власти поддержку военнослужащих в зоне СВО

"Не менее, а может, и более важно — поддержка всех наших бойцов, воинов, всех наших ребят, которые исполняют свой гражданский воинский долг в ходе СВО. Это касается всех участников СВО. В том числе и тех, кто начинает принимать участие в рамках мобилизации. Нужно подумать о каждом из них", — заявил российский лидер.