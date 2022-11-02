Диетолог раскрыла неожиданную пользу чайного гриба

Чайный гриб — полезный ферментированный напиток, свойства которого определяются симбиотической культурой бактерий и дрожжей (SCOBY). Готовится он из чая, сахара, дрожжей и специальных бактерий. По словам диетолога-терапевта Ольги Лушниковой, SCOBY живёт в жидкости, питаясь сахаром, взамен насыщая её продуктами своей жизнедеятельности. Правильно приготовленная комбуча позитивно повлияет на кишечник и общее здоровье человека.

"Этот напиток содержит пробиотики и метабиотики, которые создают благоприятные условия для роста и развития собственных микроорганизмов, способствуя формированию качественного микробиома. Это благоприятно влияет на состояние кишечника и здоровье человека в целом", — объяснила врач "Газете.ру".

Помимо этого напиток содержит витамины группы В (особенно В12) и С, а также микроэлементы хрома, железа, марганца, цинка и меди. Также чайный гриб имеет антибактериальный эффект. Особенно это касается той комбучи, которую приготовили на зелёном чае. Объективно же оценить весь спектр его полезных свойств трудно, так как на разных этапах ферментации и при отличных SCOBY они меняются.