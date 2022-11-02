Россиянам рассказали, как 30 грамм сала в день снизят уровень холестерина

Продукты вроде сала, майонеза и колбасы в определённых количествах не представляют вреда для здоровья, заявила "Москве 24" нутрициолог Ольга Панова. Например, ежедневное употребление ложки майонеза никак не скажется на вашем организме. Что касается яиц, то их полезный предел исчисляется двумя штуками в сутки.

"На 100 граммов яйца у нас 13 граммов чистого белка, хорошего, который легко усваивается. Другое дело, что если мы съели два яйца, то уже получили дневную норму холестерина", — пояснила она.

Сало же, по словам нутрициолога, не просто безвредно, но ещё и имеет полезную сторону. Оно содержит арахидоновую кислоту, которая снижает уровень холестерина. Также свиной жир вырабатывает гормон, который прекрасно утоляет голод. Но употреблять его стоит в количестве не более 30 грамм в день, что, кстати, распространяется и на колбасу.

"В день не рекомендуется потреблять больше 50 граммов колбасы с более-менее хорошим составом", — добавила эксперт.

Последним из таких продуктом является кофе, который лучше пить не чаще одного раза в день, подчеркнула Панова.