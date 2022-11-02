РКН потребовал от сервиса Scratch оставить для россиян при регистрации только два пола

Роскомнадзор направил обращение к администрации образовательного интернет-сервиса Scratch о необходимости поменять систему регистрации для россиян, оставив на выбор только два варианта пола. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Роскомнадзор обратился к администрации образовательного интернет-сервиса Scratch с уведомлением о необходимости изменить набор данных, собираемых при регистрации российских пользователей, оставив только два варианта пола: мужской и женский", — говорится в тексте.

Причиной обращения стало то, что Scratch задаёт вопрос о половой принадлежности на этапе регистрации и предлагает "различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям", уточнили в РКН.