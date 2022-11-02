Документальный фильм Лайфа "Постковид" вошёл в шорт-лист премии "Знание"

LIFE DOC, посвящённый постковидному синдрому, вошёл в шорт-лист номинантов просветительской премии "Знание" в номинации "За лучший просветительский фильм". К 2025 году постковид могут диагностировать уже миллиарду человек во всём мире. Тревога, депрессия, бессонница и сильнейшая рассеянность — самые распространённые симптомы, на которые жалуются пациенты. Как с виду обычные признаки усталости могут разрушить жизнь современного человека и как этому противостоять, выясняли журналисты Ольга Воронянская, Елизавета Студеникина, Райля Гареева, Ольга Рогожина и другие члены нашей команды.

В этом году просветительская премия "Знание" стала рекордной по числу номинантов. Организаторы получили больше шести тысяч заявок, что в два раза больше, чем в прошлом году. Лидером по количеству заявок стала номинация "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство" — более тысячи. Другие популярные среди соискателей номинации — "За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии" и "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе" — организаторы получили более 800 заявок в каждой из них.

Всего будут определены 22 лауреата в 13 номинациях. Торжественная церемония вручения премии "Знание" состоится в декабре в Государственном Кремлёвском дворце.