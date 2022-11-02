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2 ноября, 16:30

Действия пилотов помогли избежать жертв при посадке Airbus с отказавшим тормозом в Иркутске

Избежать погибших и пострадавших при аварийной посадке Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" удалось благодаря грамотным действиям членов экипажа, которые вовремя среагировали на неожиданные технические неполадки лайнера. Об этом пишет Mash.

О критической неисправности стало известно на высоте 500 метров, когда до посадки оставалось меньше минуты. Тогда у лайнера самопроизвольно включились стояночный тормоз и сигнализация. Командир попытался несколько раз перевести рычаг стояночного тормоза в положение "выключить", однако это не помогло, колёса оставались заблокированными. В итоге пилоты посадили самолёт вручную.

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Ранее Лайф сообщал, что при посадке в Иркутске у лайнера "Уральских авиалиний" лопнуло четыре колеса. Самолёт следовал из Душанбе, на его борту находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа. Само судно, как и люди, не получило каких-либо повреждений.

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t.me / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Артур Белкин

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