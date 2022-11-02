Действия пилотов помогли избежать жертв при посадке Airbus с отказавшим тормозом в Иркутске

Избежать погибших и пострадавших при аварийной посадке Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" удалось благодаря грамотным действиям членов экипажа, которые вовремя среагировали на неожиданные технические неполадки лайнера. Об этом пишет Mash.

О критической неисправности стало известно на высоте 500 метров, когда до посадки оставалось меньше минуты. Тогда у лайнера самопроизвольно включились стояночный тормоз и сигнализация. Командир попытался несколько раз перевести рычаг стояночного тормоза в положение "выключить", однако это не помогло, колёса оставались заблокированными. В итоге пилоты посадили самолёт вручную.