В Липецкой области уволили районного военкома из-за отправки мужчин с отсрочкой в зону СВО

В Липецкой области уволен военный комиссар Елецкого района Николай Селянин, потому что в рамках частичной мобилизации призывал имеющих отсрочку мужчин. Об этом рассказали в правительстве региона.

"По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобождён от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин", — говорится в телеграм-канале.