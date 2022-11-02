В Липецкой области уволили районного военкома из-за отправки мужчин с отсрочкой в зону СВО
В Липецкой области уволен военный комиссар Елецкого района Николай Селянин, потому что в рамках частичной мобилизации призывал имеющих отсрочку мужчин. Об этом рассказали в правительстве региона.
"По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобождён от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин", — говорится в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что губернатор региона Михаил Дегтярёв отстранил от должности военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко. Глава региона заявил, что из нескольких тысяч мобилизованных половина была отправлена домой, так как эти люди не соответствовали критериям отбора. Позднее появилась информация, что Лайко назначили на аналогичную должность в Магаданской области.
VK / Минобороны РФ