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2 ноября, 16:46

Россиянин случайно узнал о редчайшей аномалии в своём теле из-за падения с крыши

Омские врачи спасли упавшего с крыши пациента и нашли у него редкую врождённую патологию

<p>Проведение операции жителю Омска с редчайшей аномалией. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области</p>

Проведение операции жителю Омска с редчайшей аномалией. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области

Житель Омска упал с крыши частного дома, когда делал ремонт, и был госпитализирован со множественными ушибами внутренних органов. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения области, в результате КТ врачи обнаружили у омича редчайшую аномалию, которую они ещё не встречали.

Хирурги сразу диагностировали перелом плеча, многочисленные ушибы, а также признаки кровотечения и забрюшинную гематому. При этом мужчине постепенно становилось только хуже, но врачи не могли найти место, откуда вытекает кровь. Сделав компьютерную томографию, они обнаружили у пациента дополнительную почечную артерию, которая образовывала единый орган.

"Вместо двух почек, как у обычного человека, мы увидели одну большую, подковообразную почку. А на КТ была обнаружена ещё и дополнительная артерия, которая выходит из подвздошной и питает нижние полюса почки", — прокомментировали в клинике.

По словам врачей, при падении повредилась именно она и дала кровотечение. Но самым сложным стало проведение операции, где бороться пришлось не за одну обычную почку, а за две, признался хирург. В итоге всё прошло успешно: омич обошёлся без большой кровопотери и без длительной реабилитации.

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Ирина Фальке

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