Россиянин случайно узнал о редчайшей аномалии в своём теле из-за падения с крыши
Омские врачи спасли упавшего с крыши пациента и нашли у него редкую врождённую патологию
Проведение операции жителю Омска с редчайшей аномалией. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области
Житель Омска упал с крыши частного дома, когда делал ремонт, и был госпитализирован со множественными ушибами внутренних органов. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения области, в результате КТ врачи обнаружили у омича редчайшую аномалию, которую они ещё не встречали.
Хирурги сразу диагностировали перелом плеча, многочисленные ушибы, а также признаки кровотечения и забрюшинную гематому. При этом мужчине постепенно становилось только хуже, но врачи не могли найти место, откуда вытекает кровь. Сделав компьютерную томографию, они обнаружили у пациента дополнительную почечную артерию, которая образовывала единый орган.
"Вместо двух почек, как у обычного человека, мы увидели одну большую, подковообразную почку. А на КТ была обнаружена ещё и дополнительная артерия, которая выходит из подвздошной и питает нижние полюса почки", — прокомментировали в клинике.
По словам врачей, при падении повредилась именно она и дала кровотечение. Но самым сложным стало проведение операции, где бороться пришлось не за одну обычную почку, а за две, признался хирург. В итоге всё прошло успешно: омич обошёлся без большой кровопотери и без длительной реабилитации.
Ранее Лайф сообщал, что онкологи Подмосковья спасли годовалого малыша с двухкилограммовой опухолью почки. Проведя обследование в онкодиспансере, малышу назначили химиотерапию, но результатов она не принесла. После этого врачи приняли решение удалить образование.