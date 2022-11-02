Власти Херсонской области сообщили об окончании вывоза жителей с правого берега Днепра
В Херсонской области завершено перемещение мирных жителей с правого берега Днепра, теперь власти ограничили движение транспорта через реку из-за усиления военной угрозы. Об этом сообщили в администрации региона.
"В связи с завершением мероприятий [по вывозу мирных жителей] с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр", — написано в телеграм-канале.
Запрет касается в том числе речных такси, барж и другого водного транспорта. Кроме того, перестаёт функционировать понтонная переправа.
Ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные могут в скором времени попытаться осуществить широкомасштабное наступление на регион. В связи с этим в области расширили зону вывоза мирных жителей на 15 километров от Днепра. Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, с левого берега планируют отселить до 70 тысяч жителей.
ТАСС / EPA / STRINGER