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2 ноября, 16:49

Власти Херсонской области сообщили об окончании вывоза жителей с правого берега Днепра

В Херсонской области завершено перемещение мирных жителей с правого берега Днепра, теперь власти ограничили движение транспорта через реку из-за усиления военной угрозы. Об этом сообщили в администрации региона.

"В связи с завершением мероприятий [по вывозу мирных жителей] с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр", — написано в телеграм-канале.

Запрет касается в том числе речных такси, барж и другого водного транспорта. Кроме того, перестаёт функционировать понтонная переправа.

Буксир с мирными жителями обстреляли в Херсонской области

Буксир с мирными жителями обстреляли в Херсонской области

Ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные могут в скором времени попытаться осуществить широкомасштабное наступление на регион. В связи с этим в области расширили зону вывоза мирных жителей на 15 километров от Днепра. Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, с левого берега планируют отселить до 70 тысяч жителей.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Татьяна Миссуми

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