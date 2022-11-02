В Петербурге 3 ноября стартует "Большой этнографический диктант"

С 3 ноября в Северной столице стартует "Большой этнографический диктант", который будет длиться до 8 ноября. Как пишет газета "Петербургский дневник", первой площадкой станет Российский этнографический музей, 5 ноября она переместится на "Газпром-арену", а 7 числа — в Законодательное собрание города.

Принять участие можно и онлайн, посетив сайт мероприятия. В прошлом году диктант собрал 2,5 миллиона участников из 95 стран. В пресс-службе мероприятия подчеркнули, что оно призвано привлечь внимание людей к разнообразию народов России.

"Цель VII Международной просветительской акции — привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов РФ, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения", — рассказали организаторы.