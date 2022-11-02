Катар потратил более $387 млн на слежку за чиновниками ФИФА

Власти Катара потратили более 387 миллионов долларов на организацию шпионской операции, целью которой была слежка за чиновниками ФИФА, чтобы не допустить возможного переноса футбольного ЧМ-2022 из страны. Об этом сообщает Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Как утверждают источники, слежка велась на протяжении многих лет, а осуществляла её американская компания Global Risk Advisors, в которой работают в основном бывшие сотрудники ЦРУ. Знали об этом высшие правительственные круги и лично эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Слежка велась также и за теми, кто активно выступал против проведения чемпионата мира на территории страны.

Целью было не допустить переноса турнира из Катара и перестановок в руководстве ФИФА. Из всей суммы десять миллионов долларов было потрачено на слежку за бывшим президентом немецкого футбольного союза Тео Цванцигером. Шпионящей за ним компании была поставлена цель изменить его позицию относительно проведения мундиаля в Катаре.