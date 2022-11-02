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Регион
Опубликовано 2 ноября 2022, 17:13
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ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева

На Украине продолжается возведение фортификационных сооружений вокруг Киева, сообщили в пресс-службе Сухопутных сил страны. Подчёркивается, что работы проводятся с учётом выводов, сделанных в первые месяцы спецоперации.

"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", — говорится в сообщении.

Сооружения включают в себя укрытия для личного состава, огневые позиции, а также взрывные и неразрывные заграждения. Таким образом ВСУ выстраивают многоэшелонированную оборону города, наращивая количество позиций.

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А ранее глава администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил о необходимости срочно оборудовать 425 убежищ на случай ядерного удара. Чиновник отметил, что граждане знают, где расположены бомбоубежища. Единственное, что будет там работать, — это радио.

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Getty Images / Chris McGrath

Матвей Шандрыголов
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