ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева

На Украине продолжается возведение фортификационных сооружений вокруг Киева, сообщили в пресс-службе Сухопутных сил страны. Подчёркивается, что работы проводятся с учётом выводов, сделанных в первые месяцы спецоперации.

"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", — говорится в сообщении.

Сооружения включают в себя укрытия для личного состава, огневые позиции, а также взрывные и неразрывные заграждения. Таким образом ВСУ выстраивают многоэшелонированную оборону города, наращивая количество позиций.