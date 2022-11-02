В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах на улице Фрунзе в селе Красный Яр, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Трагедия произошла в 17:00 по московскому времени, а всего на месте аварии было три ребёнка, один из которых успел увернуться от автомобиля.

Место ДТП. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

"Водитель автомобиля марки Kia Rio допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов. В результате происшествия подростки в возрасте 14 и 16 лет скончались от полученных травм", — говорится в сообщении.

На данный момент прокуратура контролирует ход установления всех обстоятельств произошедшего, а также принятия процессуального решения по аварии. На место прибыл прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков.