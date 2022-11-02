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2 ноября, 17:39

В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах

<p>Место ДТП. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/bashproc/1102" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Республики Башкортостан</a></p>

Место ДТП. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах на улице Фрунзе в селе Красный Яр, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Трагедия произошла в 17:00 по московскому времени, а всего на месте аварии было три ребёнка, один из которых успел увернуться от автомобиля.

Место ДТП. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

Место ДТП. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

"Водитель автомобиля марки Kia Rio допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов. В результате происшествия подростки в возрасте 14 и 16 лет скончались от полученных травм", — говорится в сообщении.

На данный момент прокуратура контролирует ход установления всех обстоятельств произошедшего, а также принятия процессуального решения по аварии. На место прибыл прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков.

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Лайф писал, что суд арестовал на два месяца москвича, который сбил на своей "ауди" мать с ребёнком. Обвиняемый отказался отвечать на вопросы журналистов.

Матвей Шандрыголов

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