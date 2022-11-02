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2 ноября, 17:34

МИД Ирана ответил на обвинения в подготовке атаки на Саудовскую Аравию

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани опроверг сообщения СМИ о подготовке нападения на Саудовскую Аравию. Заявление появилось на сайте иранского внешнеполитического ведомства исламской республики.

"Иран придерживается политики добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права, стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами", — подчеркнул Канани.

Напомним, The Wall Street Journal утверждает, что Саудовская Аравия 1 ноября передала США разведданные о "неизбежной атаке" Ирана. Источник газеты говорил, что королевство, Америка и ряд других государств повысили уровень боевой готовности национальных войск. По его словам, поводом для атак Ирана могли стать подозрения в том, что протесты в стране, связанные с убийством молодой девушки Махсы Амини, были спланированы Вашингтоном, Эр-Риядом, Лондоном и Иерусалимом.

В Иране начались протесты после смерти девушки с "неправильным хиджабом"

В Иране начались протесты после смерти девушки с "неправильным хиджабом"

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Wikipedia / Ministry of Foreign Affairs

Андрей Бражников

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