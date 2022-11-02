Шольц заверил в приверженности ФРГ политике одного Китая

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин поддерживает политику "одного Китая", однако заверяет, что любые изменения в этом направлении должны проходить мирно. Об этом говорится в статье главы немецкого кабмина для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Напряжённая ситуация вокруг Тайваня вызывает беспокойство. Как США и многие другие страны, мы проводим политику "одного Китая". Однако это означает, что любое изменение статус-кво должно происходить мирно и по взаимному согласию", — отметил Шольц.

По словам канцлера, политика Берлина направлена на "мирное разрешение конфликтов", сохранение порядка и прав человека, а также свободную торговлю.