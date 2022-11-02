В России разрешили параллельный импорт алкоголя

Минпромторг РФ утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта. В список вошла алкогольная продукция. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список брендов вошли Jack Daniels, Jagermeister, White Horse, Malibu, Kahlua и другие. Всего несколько десятков торговых марок.