В России разрешили параллельный импорт алкоголя
Минпромторг включил алкоголь в список для параллельного импорта
Минпромторг РФ утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта. В список вошла алкогольная продукция. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В список брендов вошли Jack Daniels, Jagermeister, White Horse, Malibu, Kahlua и другие. Всего несколько десятков торговых марок.
Ранее Лайф сообщал, что производители ликёра Jagermeister приняли решение об уходе с российского рынка. По словам отечественных рестораторов, заменить известный бренд смогут бальзамы "Тайга" и "Бугульма", а сам немецкий ликёр не пользовался особым спросом у посетителей баров и ресторанов.
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