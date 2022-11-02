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2 ноября, 17:56

В России разрешили параллельный импорт алкоголя

Минпромторг включил алкоголь в список для параллельного импорта

Минпромторг РФ утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта. В список вошла алкогольная продукция. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список брендов вошли Jack Daniels, Jagermeister, White Horse, Malibu, Kahlua и другие. Всего несколько десятков торговых марок.

Россияне стали гораздо чаще покупать отечественный портвейн

Россияне стали гораздо чаще покупать отечественный портвейн

Ранее Лайф сообщал, что производители ликёра Jagermeister приняли решение об уходе с российского рынка. По словам отечественных рестораторов, заменить известный бренд смогут бальзамы "Тайга" и "Бугульма", а сам немецкий ликёр не пользовался особым спросом у посетителей баров и ресторанов.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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