В Киеве рассказали об обещании Маска не лишать ВСУ системы Starlink
Украинский министр Фёдоров заявил, что Маск заверил его в обеспечении доступа к Starlink
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заверил его в продолжении поддержки работы спутникового сервиса Starlink, обеспечивающего ВСУ связью.
"Сказал мне лично, что он продолжит поддерживать Украину и продолжит предоставлять Starlink", — сообщил глава Минцифры AP.
По его словам, на данный момент помех при работе сервиса на территории Незалежной не наблюдается.
В середине октября Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Он сказал, что последовал совету экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, который обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине. Позже он раскрыл, что оплачивает работу более чем половины терминалов Starlink на Украине.
ТАСС / AP / Patrick Pleul