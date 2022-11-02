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2 ноября, 18:08

В Киеве рассказали об обещании Маска не лишать ВСУ системы Starlink

Украинский министр Фёдоров заявил, что Маск заверил его в обеспечении доступа к Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заверил его в продолжении поддержки работы спутникового сервиса Starlink, обеспечивающего ВСУ связью.

"Сказал мне лично, что он продолжит поддерживать Украину и продолжит предоставлять Starlink", сообщил глава Минцифры AP.

По его словам, на данный момент помех при работе сервиса на территории Незалежной не наблюдается.

Starlink как "законная мишень": Возможен ли "ответный удар" по спутниковой системе Илона Маска

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В середине октября Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Он сказал, что последовал совету экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, который обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине. Позже он раскрыл, что оплачивает работу более чем половины терминалов Starlink на Украине.

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ТАСС / AP / Patrick Pleul

Матвей Шандрыголов

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