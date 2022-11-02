В Киеве рассказали об обещании Маска не лишать ВСУ системы Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заверил его в продолжении поддержки работы спутникового сервиса Starlink, обеспечивающего ВСУ связью.

"Сказал мне лично, что он продолжит поддерживать Украину и продолжит предоставлять Starlink", — сообщил глава Минцифры AP.