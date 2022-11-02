Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля
Власти Латвии 2 ноября продлили режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией, который был введён ещё в 2021 году в связи с наплывом большого числа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Он будет действовать до 10 февраля 2023 года, сообщает портал LSM.
"В среду, 2 ноября, правительство приняло решение продлить чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов у границы с Белоруссией до 10 февраля", — отмечает портал.
Как уточняется, чрезвычайное положение продлено в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. По информации портала, Минюст Латвии был против продления режима ЧС.
ТАСС / EPA / VALDA KALNINA