Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля

Власти Латвии 2 ноября продлили режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией, который был введён ещё в 2021 году в связи с наплывом большого числа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Он будет действовать до 10 февраля 2023 года, сообщает портал LSM.