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2 ноября, 18:27

Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля

Власти Латвии 2 ноября продлили режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией, который был введён ещё в 2021 году в связи с наплывом большого числа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Он будет действовать до 10 февраля 2023 года, сообщает портал LSM.

"В среду, 2 ноября, правительство приняло решение продлить чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов у границы с Белоруссией до 10 февраля", — отмечает портал.

Как уточняется, чрезвычайное положение продлено в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. По информации портала, Минюст Латвии был против продления режима ЧС.

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ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Иван Косицын

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