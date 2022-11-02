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2 ноября, 18:31

Минпромторг разрешил параллельный импорт продукции Marvel и Disney

Минпромторг РФ дополнил перечень доступной для параллельного импорта продукции. Кроме прочего, в нём теперь есть товары под марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics.

"Перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией химической промышленности, игрушками и другими товарами. Так, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и др.", — говорится в сообщении министерства.

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Также Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя. В список брендов вошли напитки Jack Daniels, Jagermeister, White Horse, Malibu, Kahlua и другие. Всего несколько десятков торговых марок.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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