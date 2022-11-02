Минпромторг разрешил параллельный импорт продукции Marvel и Disney

Минпромторг РФ дополнил перечень доступной для параллельного импорта продукции. Кроме прочего, в нём теперь есть товары под марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics.

"Перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией химической промышленности, игрушками и другими товарами. Так, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и др.", — говорится в сообщении министерства.