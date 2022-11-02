"Мир смеётся над нами": Немцы шокированы указаниями Шольцу от Бербок

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД страны Анналену Бербок после публикации статьи о том, что она давала советы и указания канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в преддверии его визита в Китай.

В публикации говорится о том, что глава дипведомства призвала Шольца дать Пекину разъяснения "послания, которые Германия изложила в коалиционном соглашении", и жёстко отстаивать интересы Берлина в Китае. Примечательно, что такое положение дел в вертикали немецкой власти не нашло поддержки у жителей страны.

"С каких это пор министр иностранных дел даёт указания канцлеру? Наверное, это новый стиль управления Германией", — подчеркнул один из читателей.

Другие же обратили внимание на слишком самоуверенное поведение Бербок и подчеркнули, что такое она может позволить себе именно с Шольцем. Некоторые выделили тот факт, что подобные советы от главы министерства явно дискредитируют главу кабмина.

"Министр иностранных дел Германии публично говорит канцлеру, что он должен сказать, когда и где. Мир смеётся над нами. Эта женщина не представляет наши интересы, а вредит нам", — написал другой комментатор.