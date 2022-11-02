"Большой вызов": Шольц назвал число украинских беженцев в Германии

В Германии зарегистрировано более одного миллиона беженцев с Украины. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, данная ситуация является большим вызовом для коммун и регионов страны.

"Многие ищут убежища в нашей стране: это свыше одного миллиона граждан Украины, которые у нас зарегистрированы", — сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Немецкий канцлер также добавил, что необходимо приложить все силы для прекращения конфликта на Украине и достижения мира. При этом Шольц отметил, что из-за притока беженцев коммуны, города, общины ФРГ столкнулись с "большими проблемами". В связи с этим власти мобилизуют в этом году дополнительно полтора миллиарда евро для поддержки беженцев с Украины. В следующем году государство выделит ещё полтора миллиарда для украинцев, прибывших в Германию, и 1,25 миллиарда евро для беженцев из других стран.

По словам Шольца, наряду с наплывом беженцев другим вызовом для Берлина является рост цен, в том числе на энергоносители. Поэтому в стране намерены ввести потолок цен. Как указал канцлер, частные домохозяйства не будут платить за газ более чем 12 центов за кВт⋅ч, а за электроэнергию — более чем 40 центов за кВт⋅ч. Компании также получат поддержку со стороны государства. Он напомнил, что общий пакет мер правительства по сдерживаю цен на энергоносители составляет около 200 миллиардов евро.