"Большой вызов": Шольц назвал число украинских беженцев в Германии
Шольц заявил, что в Германии зарегистрировано более миллиона беженцев с Украины
В Германии зарегистрировано более одного миллиона беженцев с Украины. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, данная ситуация является большим вызовом для коммун и регионов страны.
"Многие ищут убежища в нашей стране: это свыше одного миллиона граждан Украины, которые у нас зарегистрированы", — сказал он на пресс-конференции в Берлине.
Немецкий канцлер также добавил, что необходимо приложить все силы для прекращения конфликта на Украине и достижения мира. При этом Шольц отметил, что из-за притока беженцев коммуны, города, общины ФРГ столкнулись с "большими проблемами". В связи с этим власти мобилизуют в этом году дополнительно полтора миллиарда евро для поддержки беженцев с Украины. В следующем году государство выделит ещё полтора миллиарда для украинцев, прибывших в Германию, и 1,25 миллиарда евро для беженцев из других стран.
По словам Шольца, наряду с наплывом беженцев другим вызовом для Берлина является рост цен, в том числе на энергоносители. Поэтому в стране намерены ввести потолок цен. Как указал канцлер, частные домохозяйства не будут платить за газ более чем 12 центов за кВт⋅ч, а за электроэнергию — более чем 40 центов за кВт⋅ч. Компании также получат поддержку со стороны государства. Он напомнил, что общий пакет мер правительства по сдерживаю цен на энергоносители составляет около 200 миллиардов евро.
Ранее Шольц признался, что иногда не спит по ночам, — это происходит в том числе из-за работы. Впрочем, политик попросил сограждан сильно за него не беспокоиться.
ТАСС / DPA / Kay Nietfeld