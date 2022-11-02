В Подмосковье водитель сбил насмерть женщину и шестилетнюю девочку
Водитель автомобиля "Рено-Логан" сбил насмерть женщину и ребёнка на автодороге Панино – Малино в районе поворота на подмосковную деревню Ромашково. ДТП произошло сегодня в 20:00, правоохранители устанавливают все обстоятельства.
"Водитель 1979 г.р., управляя автомобилем марки Renault, совершил наезд на женщину 1949 г.р. и девочку 2016 г.р., передвигавшихся по проезжей части", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.
Виновника ДТП отправили на медицинское освидетельствование.
Лайф писал ранее, что в Башкирии водитель насмерть сбил двух несовершеннолетних. При этом на месте происшествия было три подростка, однако один из них успел увернуться.
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