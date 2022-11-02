ФРС США четвёртый раз подряд повысила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США в четвёртый раз кряду повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75–4%. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75–4%", — отмечается в тексте релиза.

За повышение ключевой ставки проголосовали все члены комитета. В сообщении регулятора также указывается, что ФРС считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона базовой ставки, однако при принятии решений будет учитывать кумулятивный эффект от предыдущих повышений. Ближайшее заседание ФРС США запланировано на 14 декабря.