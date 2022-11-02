Американцы назвали Байдена вредным для американской экономики
Wall Street Journal: Более половины американцев заявили, что Байден навредил экономике США
Более половины американских граждан полагают, что политика администрации Джо Байдена негативно повлияла на экономику США. Таковы данные соцопроса, проведённого Wall Street Journal совместно с компаниями Impact Research и Fabrizio Lee.
Опрос проводился с 22 по 26 октября 2022 года, в нём приняли участие 1500 зарегистрированных избирателей.
Как показывают табличные расчёты итогов исследования, 54% респондентов думают, что политика администрации Байдена в целом навредила экономике. Между тем 27% опрошенных высказались в пользу того, что нынешние американские власти помогли её укрепить.
Вместе с тем 55% не одобряют работу главы Белого дома против 43%, поддерживающих деятельность Байдена. Респондентов спросили также, одобряли ли они работу предыдущего президента США Дональда Трампа — здесь голоса разделились поровну: 49% граждан США считают его работу удовлетворительной, столько же проголосовало против.
Если бы президентские выборы, которые должны пройти в 2024 году, состоялись непосредственно в день опроса и в них бы участвовали Байден и Трамп, то они набрали бы по 46% голосов избирателей. Еще 8% респондентов не определились, кого были бы готовы поддержать, свидетельствуют данные исследования.
Ранее The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщил, что Джо Байден вместе с супругой Джил с начала сентября проводят встречи со старшими советниками в Белом доме: они посвящены подготовке к возможному участию в президентских выборах в ноябре 2024 года.