Американцы назвали Байдена вредным для американской экономики

Более половины американских граждан полагают, что политика администрации Джо Байдена негативно повлияла на экономику США. Таковы данные соцопроса, проведённого Wall Street Journal совместно с компаниями Impact Research и Fabrizio Lee.

Опрос проводился с 22 по 26 октября 2022 года, в нём приняли участие 1500 зарегистрированных избирателей.

Как показывают табличные расчёты итогов исследования, 54% респондентов думают, что политика администрации Байдена в целом навредила экономике. Между тем 27% опрошенных высказались в пользу того, что нынешние американские власти помогли её укрепить.

Вместе с тем 55% не одобряют работу главы Белого дома против 43%, поддерживающих деятельность Байдена. Респондентов спросили также, одобряли ли они работу предыдущего президента США Дональда Трампа — здесь голоса разделились поровну: 49% граждан США считают его работу удовлетворительной, столько же проголосовало против.

Если бы президентские выборы, которые должны пройти в 2024 году, состоялись непосредственно в день опроса и в них бы участвовали Байден и Трамп, то они набрали бы по 46% голосов избирателей. Еще 8% респондентов не определились, кого были бы готовы поддержать, свидетельствуют данные исследования.