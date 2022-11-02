Эрдоган назвал конструктивным подход Путина по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин продемонстрировал "конструктивный подход" к вопросу возобновления деятельности зерновой сделки. Об этом заявил турецкий коллега российского лидера Тайип Эрдоган.

"И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход. Я благодарен им за это", — сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.