Эрдоган назвал конструктивным подход Путина по зерновой сделке
Президент России Владимир Путин продемонстрировал "конструктивный подход" к вопросу возобновления деятельности зерновой сделки. Об этом заявил турецкий коллега российского лидера Тайип Эрдоган.
"И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход. Я благодарен им за это", — сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
Ранее, напомним, Владимир Путин пообщался по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом и объяснил, что Россия приостановила зерновую сделку из-за использования Украиной гуманитарного коридора в военных целях, в том числе для атак по российским кораблям, обеспечивавшим безопасность маршрута.
ТАСС / Александр Демьянчук