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2 ноября, 19:59

Эрдоган назвал конструктивным подход Путина по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин продемонстрировал "конструктивный подход" к вопросу возобновления деятельности зерновой сделки. Об этом заявил турецкий коллега российского лидера Тайип Эрдоган.

"И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход. Я благодарен им за это", — сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

Эрдоган в разговоре с Путиным выразил уверенность в разрешении проблем по зерновой сделке

Эрдоган в разговоре с Путиным выразил уверенность в разрешении проблем по зерновой сделке

Ранее, напомним, Владимир Путин пообщался по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом и объяснил, что Россия приостановила зерновую сделку из-за использования Украиной гуманитарного коридора в военных целях, в том числе для атак по российским кораблям, обеспечивавшим безопасность маршрута.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Дмитрий Алексиевич

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