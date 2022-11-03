Власти Белгорода: В центре города задержан мужчина с муляжом гранаты

В центре Белгорода был замечен мужчина, державший в руках предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов.

Мужчина с муляжом гранаты © Telegram / Белгород № 1. Люди

"Около 21:50 сегодня в районе универмага "Белгород" было перекрыто движение на улице Попова. Здесь был замечен подозрительный мужчина, который держал в руках предмет, похожий на гранату. На текущий момент известно, что это муляж", — написал Демидов в своём аккаунте в "Телеграме".

Он сообщил, что оперативные службы оцепили улицу. Угроза уже отсутствует, однако следственные действия ещё ведутся, автомобильное движение по улице возобновлено.